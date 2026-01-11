Зимата се показа в Бургас днес, 11 януари, като тази вечер неуверено пърхат първите снежинки. Това е впечатляващ момент за бургазлии, които рядко имат възможността да наблюдават в града подобно явление. А ако случайно се получи някаква снежна покривка, то тя изчезва буквално за часове. Традиция е млади родители да питат къде най-близо има сняг, за да могат да покажат на децата си какво е това.

По данни на НИМХ утре, понделник, над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.









