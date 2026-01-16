Пожар в столичния квартал „Свобода“ взе три жертви. Това потвърдиха от МВР. Един човек е настанен в болница "Пирогов" с изгаряния.

Огънят е избухнал в петък около 3:00 часа сутринта. По първоначална информация пламъците са тръгнали от зарядно устройство. Жертвите са майка и двете й дъщери. Огънят е лумнал в апартамент на втория етаж.

Става дума за над 70-годишна жена, а двете й дъщери са на около 50 г. Загиват по време на евакуацията от вдишване на дима. Те не са живели в апартамента, в който възниква пожара, предава Нова тв.

Започнала е евакуация на живеещите. Заради сериозно обгазяване на стълбището обаче евакуацията е била прекратена. В момента живеещите в блока са евакуирани.

Пожарът е овладян. Екипите на място продължават работа по гасенето. Едно семейство е настанено в кризисен център.

„Опасността е била за цялата сграда, към момента няма нищо вече. Имало е задимяване в цялата стълбищна клетка, като чак от пушека влиза в жилищата и тези, които се нуждаят от евакуация, ги евакуирахме. Другите са си осигурили достъп до свеж въздух от другата страна на сградата“, каза Богомил Николов, инспектор в пожарната, на брифинг пред журналисти тази сутрин.

От пожарната уточниха - грешката е била на майката и двете дъщери, които вместо да отварят входната си врата, е трябвало да изчакат в апартамента си до пристигане на екипите на огнеборците, като отворят прозорец от другата страна, където няма задимяване.

„Това, което е направено като грешка, е отварянето на вратите и димът е влязъл в стълбищната клетка и се е получило като комин. Жените, които са излезли от апартамента, е трябвало като има дим да изчакат в апартаментите, да затворят и да минат на отсрещната страна, където да получат чист въздух. А не да предприемат евакуация в тази задимена и токсична среда“, обясни Красимир Димитров от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към общината.