Все повече румънци пътуват до съседни държави като България и Унгария, за да заредят по-евтини горива.

Румънски шофьори избират чакането на опашки по границата и такси, вместо да заредят скъпо гориво в родината си. Стотици коли ежедневно пресичат границата с България, за да могат собствениците им да напълнят резервоарите, информира БНТ. Оказва се, че цените на бензина и дизела в Румъния са с между 20 и 30 евроцента по-високи отколкото в България.

По-евтино ли е да се напълни тук?

- Определено!

- По-евтино е, с лея, лея и половина.

Не по-различна е ситуацията на границата между Румъния и Унгария. Литър от най-използвания бензин в Унгария струва между 1,47 евро и 1,54 евро, което пак е повече отколкото в Румъния.

- Зареждаме в Словения и Унгария, където дизелът е 7 и половина леи, в сравнение с 8,60 в Румъния.

- Цените са много нагоре! Особено сега с тази война.

По-евтини са горивата и в Молдова, въпреки очакваното поскъпване и на тамошния пазар - литър бензин струва около 1,26 евро, а литър дизел около 1,20 евро. Една от основните причини е войната в Близкия изток.

Според анализатори прекратяването на бойните действия няма да доведе до бързото възстановяване на пазара на гориво. А това означава, че "горивният туризъм" не само няма да изчезне, но и ще става все по-активен.