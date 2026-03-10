Мисии 200, 201 и 202 на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) бяха реализирани в понеделник от екипите на оперативните бази в София и Сливен, съобщиха от звеното на официалната си фейсбук страница.

В единия случай д-р Тина Димитрова-Иванова и медицинска сестра Поля Маркова са се отзовали на сигнал, подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Иван Скендеров“ – Гоце Делчев, за 59-годишен мъж, пострадал при битов инцидент.

Хеликоптерът е излетял от РБСМПВ – София, пилотиран от капитаните Юлиан Богоев и Николай Николов, които осъществяват полета между Гоце Делчев и вертолетната площадка на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Света Анна“ – София. Пациентът е транспортиран до УМБАЛ „Царица Йоана – ИСУЛ“, където е оставен за лечение.

По същото време д-р Мартин Младенов и медицинска сестра Таня Гецковска от РБСМПВ – Сливен са се отзовали на сигнал от Координационната централа на ЦСМПВ от МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен за 71-годишен мъж в критично състояние. Хеликоптерът, пилотиран от капитаните Огнян Янков и Иван Старчев, осъществява полета от Сливен до УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив, където пациентът е приет и оставен за лечение.

Към Координационната централа на ЦСМПВ е подаден и трети сигнал от УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора за 75-годишна жена в тежко състояние. Авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен, след приключване на предходната мисия, се насочва към Стара Загора, за да транспортира пациентката до Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.

От ЦСМПВ благодарят на всички екипи за реализирането на мисиите.