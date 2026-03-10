180 перуки бяха дарени за пациентите на КОЦ-Бургас, които в момента извървяват най-трудния път - на лечение на онкологично заболяване. Това често е съпътствано от загуба на коса, което е следващият голям шок, който преживяват най-вече дамите, след ужаса при първата среща с диаагнозата „рак“. Заради жеста от здравното заведение изразяват своята искрена благодарност към към Фондация СМАРТ ОАЗИС и благотворителната инициатива „ДобраПерука – Коса за Надежда“.

“От сърце благодарим! За хората, които преминават през тежкото изпитание на онкологичното лечение, загубата на косата често е един от най-болезнените моменти. Подарените перуки не са просто помощ – те връщат частица от самочувствието, достойнството и усмивката на тези, които се борят всеки ден. Зад всяка перука стои нечия доброта, нечия грижа и огромно човешко сърце. Благодарим на всички дарители и доброволци, които превърнаха съпричастността си в надежда за нашите пациенти. Вашият жест докосва съдби и дава сила там, където тя е най-нужна.”, изразява своята признателност екипът на Комплексен онкологичен център – Бургас.