Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е констатирала големи надценки на търговските вериги. Това заяви на пресконференция в Пловдив председателят на комисията доц. Росен Карадимов. "Казвам го, без да го квалифицирам. Констатирахме, че тези надценки, които могат да стигнат до 90 процента, а при минералната вода - до 135 процента, имат два компонента. Единият компонент е отстъпката, която производителят дава на веригата. А вторият компонент е нормалната търговска надценка, която веригата слага", каза председателят на КЗК.

Карадимов посочи, че предстои двата компонента да бъдат подложени на детайлно изследване от комисията. "Нашата убеденост е, че специално в България компонентът на отстъпка, която производителят дава за българско производство, е нелогично голяма и трудно може да бъде защитена, заяви още председателят на КЗК.

Днес ръководството на комисията проведе срещата с млекопроизводители и млекопреработватели от цялата страна в Аграрния университет в Пловдив във връзка със задълбоченото проучване в сектора на млякото и млечните продукти.