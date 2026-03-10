В държавите в зоната на конфликт в Близкия изток няма да бъдат разкрити секции за изборите през април, съобщи служебният министър на външните работи (МВнР) Надежда Нейнски на пресконференция в МВнР във връзка с ескалацията на обстановката по сигурността в региона и подкрепата на българските граждани, намиращи се в региона.

На този етап решението е да няма откриване на секции, тъй като считаме, че ще бъде застрашен животът на хората. Струпването на групи винаги може да бъде обект и на терористично нападение включително. Ще следим ситуацията, тя е особено динамична, но на този етап смятаме, че не може интересът за изборите да бъде превишаващ тревогата за сигурността на хората там, обясни външният министър.

САЩ започнаха съвместна офанзива с Израел срещу Иран на 28 февруари. Ответните действия на Техеран включваха атаки срещу израелска територия и американски военни бази в страни от Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че войната с Иран е започнала, защото Техеран е започнал работа по нов обект за разработване на материали за създаване на ядрено оръжие, предаде Асошиейтед прес. Тръмп посочи, че новият обект е трябвало да замени местата, бомбардирани миналата година от САЩ.