Служител на ръководна позиция в администрацията на район „Приморски“ при Община Варна е привлечен към наказателна отговорност за поискат и приет от него подкуп, съобщиха от Варненската окръжна прокуратура.

Обвиняемият Б.Т. е на 31 години и е бил задържан при акция на служители на „Икономическа полиция“ в ОДМВР в края на миналата седмица, непосредствено след като получил подкупа от 1500 евро.

До ареста се стигнало, след като през февруари в полицията бил получен сигнал от изнудвания. През ноември миналата година той подал документи, за да получи разрешение за поставяне на преместваем обект. Получил от служителя ясни знаци, че трябва да даде 1500 евро, ако иска преписката му да бъде придвижена и решена в негова полза. Човекът потърсил помощ от органите на реда, парите били приготвени и предадени на обвиняемия, след което той бил задържан.

Става дума за шефа на дирекция „Обществен ред и контрол“ в районното кметство Боримир Тодоров.

С постановление на наблюдаващия прокурор арестът му е бил удължен до 72 часа.

Окръжният съд му е наложил мярка за неотклонение „домашен арест“. Определението обаче още не е влязла в сила, защото тече срок за обжалване или протест, уточниха от държавното обвинение.