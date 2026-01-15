Майката и бащата на 3- годишната Марая от Бургас Полина и Минко Минкови изказват сърдечни благодарности за разразилата се сърцата кампания. За по-малко от денонощие бе събрана нужната сума за лечението и сложната операция на малката бургазлийка от ДГ "Славейче". Тя е с онкологично заболяване на бъбреците и усложнения на лимфните възли. Болничният престой в популярна турска клиника, продължава.

Всяко дете заслужава да се научи да кара колело, да обели коляно и да се радва на живота с пълни шепи и сили.

„Благодаря от сърце на всички, които ни подадоха ръка. Нямам думи с които да изкажа благодарности на хора и институции от близко и далече. Нужната сума е събрана и на този етап, нека прекратим събирането на средства. Всичко отгоре, ще бъде дарено за други дечица в нужда. Марая се възстановява след операцията. Благодарности към медицинския екип. Предстои да се измине продължителен път откъм лечение, процедури и следене. Още веднъж, благодарности към всички отзовали се в този труден наш момент“, посочи с емоция от името на цялото семейство майката на детето Полина- преподавател в СУ "Константин Петканов" - Бургас.