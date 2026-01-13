Бургас ще бъде домакин на Европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки, което ще се проведе от 3 до 15 февруари в зала „Арена Бургас“. Събитието се организира под егидата на Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба и ще привлече около 800 участници от близо 40 държави.

Официалното откриване на първенството ще се състои на 4 февруари от 18:00 ч. в „Арена Бургас“, където ще бъдат приветствани делегации от цяла Европа и представители на спортните институции.

Това домакинство е важно не само за Бургас, но и за цялата страна, тъй като за първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейското първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното се е провело в София през 1996 година.

„30 години България не е била домакин на състезание по спортна стрелба от такъв ранг. Това първенство носи изключителен престиж на страната ни. Разбира се, то е и отговорност, с която вярвам, ще се справим по най-добрия начин. Специални благодарности за община Бургас за подкрепата. Европейското първенство е отлична възможност за популяризиране на спортната стрелба, възможност за изява и на нашите млади надежди. Ще донесе и много сериозен организационен опит на нашата федерация. През изминалите две години на подготовка наши кади участваха в специални съдийски курсове, в курсове за работа с електронни мишени. Така вече имаме и още по-подготвени хора, които придобиват умения във връзка с провеждането на състезания от такъв ранг. 20 български съдии ще се включат в организацията на европейското първенство плюс 15 чуждестранни, които ще бъдат изпратени от Европейската конфедерация. Състезанието е много мащабно. Всъщност ние организираме две европейски първенства – за юноши и девойки във възраст до 16 и до 18 години и за младежи до 21 години. Броят на участниците и държавите също е впечатляващ. Убедена съм, че всички ще имат незабравими спомени от Бургас и България, а ние ще имаме удоволствието да видим доброто бъдеще на спортната стрелба“, заяви председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева.

Организаторите очакват Европейското първенство да привлече значителен интерес от страна на спортната общественост, медии и международни представители, което за пореден път ще превърне Бургас в център на европейския спорт.