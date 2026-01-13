И днес остава в сила ограничението за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Превала, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Смолян. Пътищата в областта са проходими при зимни условия.

Минус 15 градуса е минималната температура, измерена тази сутрин на Рожен и в Чепеларе, според информация от Метеорологичната станция на Рожен. След падналия през последните дни сняг, условията за ски в Пампорово са добри, отворени са 12 писти.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание по няколко от основните автомагистрали в страната заради ремонтни, аварийни и почистващи дейности, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

АМ „Тракия“

В област София движението в посока Бургас в района на Мухово се извършва с повишено внимание заради обезопасяване на пътен участък в аварийната лента. Ограниченията ще останат в сила до края на 2026 година.

В област Стара Загора движението и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни съоръжения. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, като дейностите са планирани до средата на януари 2026 г.

В област Бургас движението в посока София се извършва с повишено внимание заради ремонт на асфалтовата настилка в аварийната лента. Въведено е ограничение на скоростта до 90 км/ч, а участъкът е сигнализиран. Ограниченията са със срок до края на 2026 г.