България ще изгради два нови центъра от затворен тип за настаняване на мигранти до края на 2026 и началото на 2027 г. Това се налага заради разпоредбите в новия Пакт за миграцията и убежището на Европейския съюз, който ще започне да се прилага от 12 юни тази година за всички страни членки, обяви в интервю за "Хоризонт" на БНР председателят на Държавната агенция за бежанците Иван Иванов.

Той обясни, че се обмисля възможността центровете за мигранти да бъдат разположени в по-малки общини, така че осигурят нови работни места за местното население. "По отношение на инфраструктурното обслужване и изискванията на пакта, България има задължението да изгради 2 нови центъра от затворен тип. В момента проучваме дислокацията - къде могат тези центрове да бъдат построени. Считам, че целесъобразно е да бъде в по-малки населени места", заяви Иванов. По негови думи "не би трябвало да се страхуват хората, тъй като ще бъдат от затворен тип, тоест хората, които ще бъдат вътре - бежанците - няма да имат достъп извън тези центрове".

"Няма изискване да бъдат в близост до границата, но моето виждане е, че е хубаво да бъдат в усвоени терени на бивши казарми, използвани от Българска армия, които в момента са имоти с отпаднала необходимост. И нека честно да си кажем - тези имоти пустеят, така че могат да бъдат използвани по целесъобразност", каза още шефът на агенцията за бежанци.