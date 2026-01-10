Измамници предлагат да доставят фалшиви банкноти евро, които не се различават от истинските и не могат да бъдат разпознати с просто око. Обявите са за 30% от номинала, когато сумите са малки - от 10 до100 евро, но когато поръчката е в хиляди този процент намалява до 20 на сто.

“Търговията” се върти в затворени групи в мобилни приложения, една от които се представят като Мonkey money shop - Магазин за маймунски пари, разкри разследване на Би Ти Ви. нещо повече - същите престъпници използвали изкуствен интелект, за да “накарат” в интервю по същата телевизия шефът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) главен комисар Любомир Николов да ги рекламира. Софийският полицай преди няколко дни обяснявал пред камера за измамите с фалшиви евро, а към видеото му били добавени думи, които никога не е казвал: “Това са добре познати на полицията лица, действащи като организирана група известни са като “маймуните”. Те разпространяват фалшиви евро чрез затворени канали в приложения като дискорт и вайбър”.

От Би Ти Ви се свързали чрез телефон за връзка, даден от името на Магазина за маймунски пари и си поръчали фалшиви 30 евро - 2 банкноти с номинал 10 и 20 евро. Получили инструкции да преведат парите в криптовалута, или да ги пратят с превод към микросметка, каквато всеки може да си открие и закрие към фирмите за плащания по електронен път. Пратката е доставена в 20,55 ч на 7 декември в куриерски кутии в “Младост”. И се оказва - че 30-те евро са истински, а не фалшиви. Това обаче бил стар трик на пласьорите - когато сумите са малки да не дават подправени пари, а истински, за да покажат колко им е добър фалшификатът и не може да се различи. Ако “клиентът” се хване на въдицата им и реши да поръча - примерно 5000, или 10 000 евро, тогава ще получи копия на банкноти, вадени на цветен принтер, които не стават за пускане в обращение. Подобни номера използвали и накодилърите, когато зарибяват нови клиенти.

“Затова сравнявам разпространението на фалшиви парични знаци с разпространението на наркотици. Принципите са едни и същи и евентуално хората, които се занимават с тази дейност, използват именно такива методи, с които избягват пряката комуникация. Но, естествено, ние проследяваме такива хора”, каза шефът на СДВР Любомир Николов.

В случая с 30-те истински евро дори криминалистите да стигнат до изпращачите, които се правят на маймуни, те може да се разминат само с “профилактиране”. Но ако се появят жалби в полицията, или бъдат заловени истински разпространители на фалшиви пари в социалните мрежи, тогава по Наказателния кодекс те могат да получат от 2 до 8 години затвор.



Системата е „Пипни, погледни и наклони“

Три начина най-бързо да познаем фалшивите банкноти евро?

Четири признака могат да ни помогнат много лесно да разпознаем банкнотите евро, независимо с какъв номинал. Те важат и за старата и за новата емисии в обращение и се откриват чрез три стъпки, известни като системата: “Пипни, погледни, наклони” и в останалите 20 страни от Еврозоната.

1. Гладка и лъскава хартия и липса на релеф на някои от изображенията.

2. Холограма без движение. При наклоняване на истинската банкноти холограмните знаци се движат.

3. Размазани водни знаци. Като се обърне банкнотата към светлината водните знаци трябва да са с ясни контури.

Цената е между 2 и 14 евро

Маркерите за проверка на банкноти свършиха

Маркер за проверка на банкноти.

Маркерите за проверка на банкноти на много от местата, където се предлагат, вече са свършили, показа репортерско проучване на вестник “Труд news”. Този вид елементарни детектори, с които може да се установи дали една банкнота е фалшива се предлагат на българския пазар на цени от 2 до 14 евро. Според фирмите, които предлагат тези маркери голяма част от тях били изкупени от търговци в малки обекти.

Маркерите могат да се използват за почти всякакъв вид банкноти. Изрично е указано, че не са подходящи за новите емисии британски паундове (GBP), които са изработени изцяло от полимерен материал.

Когато банкнотата е истинска, линията, която си начертал, ще се яви като прозрачна и бързо ще изчезне, пише в указанието за ползване на маркера. Там е посочено, че когато банкнотата е фалшива, линията, която си начертал, ще бъде тъмна.

В търговската мрежа се предлагат и UV фенерчета за проверка на банкноти. Цената им е 16-17 евро.

Източник: Труд