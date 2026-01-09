През периода 2-8 януари в страната беше проведена специализирана полицейска операция за контрол на движението по пътищата, като целта бе недопускане на управление на МПС от водачи под въздействие на алкохол, наркотични вещества или техни аналози, както и на неправоспособни шофьори.

По време на акцията са проверени 94 892 моторни превозни средства и 109 793 водачи и пътници. В резултат на проверките са съставени 26 168 фиша и 2 850 акта за установени административни нарушения.

Отделно, органите на реда са засекли 114 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол - 60 от тях с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, а 54 с над 1,2 промила. 7 водачи са отказали да бъдат тествани.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са установени 50 шофьори, като 32-ма са отказали тест за наркотични вещества.

Само за изминалия ден са проверени 12 471 моторни превозни средства и 14 023 водачи и пътници. Съставени са 3539 фиша и 345 акта. Отново акцентът е бил върху недопускането на водачи, употребили алкохол или наркотици, както и на неправоспособни шофьори.

В рамките на денонощието са установени 11 водачи с алкохол - 7 с концентрация между 0,5 и 1,2 промила, 4 с над 1,2 промила, а 1 отказал тест. Под въздействие на наркотични вещества са засечени 6-ма водачи, а 7 отказали тест.