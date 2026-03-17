Община Бургас уведомява, че днес 17 март и на 18 март (сряда) във връзка с ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка ще бъде затруднено движението в кръстовището между улиците Цар Калоян“ и „Пробуда“.

Възстановителните дейности ще се извършват на етапи, като кръстовището ще бъде проходимо за преминаване на МПС.

При полагане на асфалтовата настилка се налага пълно затваряне на кръстовището. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена и използвайте обходни маршрути.