Катастрофирал ТИР ограничава движението по Прохода на Републиката - в района на село Пчелиново. Това съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал тази сутрин - малко преди 9:00 часа.

Водачът на превозното средство е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат. Мъжът е транспортиран за преглед в здравно заведение в Стара Загора.

При катастрофата е разсипан товар, който се е пръснал по пътното платно. Създадена е организация за разчистване на пътя, който временно е затворен.

Товарните автомобили изчакват на място, леките автомобили могат да се придвижват през прохода Шипка. На място има полицейски екип.