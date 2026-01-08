„Атака“ от около 50 овце в супермаркет в Бавария, Германия, стана вирусна, като служителите на магазина „вдигнаха ръце във въздуха“, съобщават властите. Daily Mail.

Купувачи и служители се опитали да отблъснат животните, като удряли щандовете, но те останали вътре около 20 минути. Според ZDF те „причинили абсолютен хаос“, като хвърляли продукти по пода, чупели бутилки и оставяли след себе си изпражнения.

Инцидентът беше посрещнат с хумор от властите и медиите. Германското посолство в Лондон публикува снимка на стадото в магазина, придружена със сатиричен коментар.



Овцете са били откъснати от по-голямо стадо от около 500 животни. Собственикът им прецени, че вероятно са объркали пазарска чанта с торба с храна за домашни любимци, което ги е довело до магазина в търсене на храна.



Видеото стана вирусно за много кратко време и с основание. Както ще видите, освен безбройните блеене и паника, овцете чупеха бутилки, хвърляха продукти от рафтовете и дори оставяха след себе си изпражнения.