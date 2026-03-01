Сменени са 23 от 28 шефове на областни дирекции на МВР. Останалите петима за момента остават. Това заяви за Нова телевизия служебният вътрешен министър Емил Дечев.

„Дебело ще подчертая, че и новите не трябва да се считат за непоклатими. Ако видим нарушения на закона, няма ни попречи и тези нови да сменим”, каза Дечев. „За да се направят честни, законосъобразни избори, трябва да имаме доверие в директорите на областните дирекции”, каза Дечев.

„Аз и моят екип имаме план за работа във връзка с изборите. Този план е стартиран. В петък сутринта в ГДНП предстои национално съвещание, вървим по план.”