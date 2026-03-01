След среднощните заседания и скандалите за промените в Изборния кодекс в началото на годината, февруари също премина под знака на тежки спорове между депутатите за преправянето на правилата, по които ще гласуваме съвсем скоро. В края на януари народните представители се отказаха да въвеждат шумно коментираните сканиращи устройства за гласуване за предстоящия вот. За сметка на това те приеха да намалят секциите в страните извън Европейския съюз до 20. Това решение обаче се сблъска с вето от президента Илияна Йотова.

Съдбоносни избори идват за България. Избирателната активност навсякъде извън страната трябва да бъде много голяма. Всички мислим за България и един ден искаме да се приберем”, сподели Даниел Дженев, който е жител на Чикаго.

Три страни извън Европейския съюз често са ключови за окончателните резултати от изборите-Турция, Великобритания и САЩ. След като и наложеното от държавния глава вето бе отхвърлено в Народното събрание, сънародниците ни окончателно ще могат да гласуват в едва 20 секции. Сметките показват, че така в Турция те ще са 8 пъти по-малко спрямо последните парламентарни избори, във Великобритания над 5 пъти по-малко, а в САЩ ще има 30 секции по-малко спрямо последния вот. Авторите на поправките са от „Възраждане“, но текстовете бяха подкрепени от ГЕРБ, „Има такъв народ“ и части от БСП.

„Искаме да спрем масовото незаконно фалшифицирано гласуване в Турция. Политическите ни опоненти не могат да го контролират и освен това защитават чужди национални интереси. Те са турски агенти. Ще ви припомня, че в България има ограничения до 1000 души във всяка една секция. Съответно в чужбина ограничението, което е наложено в момента, е също до 1000 души. Секциите са ограничени до 20, поради простата причина, че на последните избори във Великобритания гласуваха 20 000 души. Има хора, които пътуват по няколкостотин километра, дори за да гласуват. Гласуването в чужбина е възможност, която дава българското законодателство, но която не е задължение. Ако някой иска да отиде да гласува, той ще намери начин. Ограничението касае основно Турция”, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Традиционно наблюдаваме опити за промяна на вота от Турция. Над 70 000 души променят електоралната картина в България, без голяма част от тях дори да говорят български. Сега ДПС на Доган няма да могат да разчитат на готови гласове, което е позитивно за демокрацията. Правата на българите са възможни, ако имат желание да гласуват, както в чужбина, така и в България“, добави зам.-председателят на ИТН Станислав Балабанов.

„Големи държави като Великобритания, САЩ и Турция ще имат трудност за достъп на българските граждани до секциите. Дори при наличието на секции в посолствата и консулствата, реално да се гласува е почти невъзможно. Тези промени не решават нито един проблем с контролираните вотове“, каза съпредседателят на „Продължаваме Промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова.

Вносителите на поправките „Възраждане“ и ИТН традиционно имат подкрепа от българи извън ЕС. На изборите през април 2021 формацията на Слави Трифонов бе сред водещите извън страната, а „Възраждане“ почти винаги е сред първите три.

„Няма да има ограничения нито в Великобритания, нито в САЩ. В САЩ ще има възможност в секциите да гласуват максимум 350-400 човека. В една секция в София гласуват по 500 души. Как ще загубим гласуване при условия, че хората ще имат възможност да гласуват? Стига да искат, разбира се. Ние стимулираме българските емигранти да се завърнат в България, защото мястото на всички българи е тук”, каза Костадин Костадинов.

„ИТН винаги е имал традиционен вот от чужбина. Никога не сме имали контролиран от Турция. Но във Великобритания хората ще имат нормална възможност да гласуват въпреки всичко“, добави Станислав Балабанов.