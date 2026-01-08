Българският спортен тотализатор ще предостави 25 564,59 евро (50 000 лв.) за организирането на спортни събития в Бургас през годината, съобщиха от пресслужбата на Общината.

Средствата ще бъдат инвестирани в организацията на големи спортни събития, както и за церемонията "Спортист на годината", за която е предвидена финансова подкрепа от 5 128,92 евро (10 000 лв.). Сред инициативите, които ще получат финансиране, е и следващото издание на лекоатлетическия маратон на Бургас.

Това стана ясно следп подписаното в в Бургас споразумение за партньорство от кмета на Общината Димитър Николов и изпълнителния директор на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" Любомир Петров. На срещата присъства и регионалният директор на Българския спортен тотализатор Златко Златанов.



Споразумението е част от стратегията на тотализатора за подпомагане на градове, които активно развиват спорта и са домакини на множество спортни събития.

На срещата е обсъдено и бъдещото разширяване на присъствието на Спортния тотализатор чрез нови пунктове и въвеждане на модерни апарати за самообслужване в големите спортни обекти. От 2025 г. тотализаторът е генерален партньор на "Арена Тото Бийч Бургас" и на плажния волейболен фестивал в страната, който тази година отбелязва своето 10-о юбилейно издание.

На подписването присъства и