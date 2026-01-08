Бургас днес смени няколко силно изразени явления за броени часове. Рано сутринта се разрази мощна буря с пороен дъжд и гръмотевици, последва студено време и облаци. Около 12 часа буквално изведнъж задуха силен вятър, след което се изсипа ситна градушка. А след минути...пекна слънце.

Според прогнозата на НИМХ за утре, 9 януари, по Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.