На 16 януари 2026 г. Бургас ще бъде домакин на ново значимо културно събитие, което надгражда кауза с широка обществена подкрепа – закупуването на концертен роял от професионален клас за Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“.

Фондация „Солинария“ и НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас организират благотворителния концерт „Нов роял за талантите на Бургас“, който ще се състои от 19:00 часа в зала „Тончо Русев“ на НХК. Събитието е поредната стъпка към голямата цел – осигуряване на средства за закупуване на концертен роял, какъвто училището към момента не притежава.

На сцената ще излезе оркестър, съставен от бивши и настоящи възпитаници на НУМСИ – утвърдени музиканти с успешни кариери в страната и чужбина, които с участието си подкрепят авторитета на училището и каузата.

Публиката ще има възможност да чуе специално подготвена програма, включваща Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, Концерт № 1 за пиано и оркестър от Дмитрий Шостакович със солисти Венета Нейнска и Ян Дунев, както и Симфония № 9 „Из новия свят“ от Антонин Дворжак.

Концертът ще бъде под диригентството на Калина Василева, а концертмайстор ще бъде цигуларката Грета Мутлу, която пристига специално от Лондон за участието си в проекта.

Всички музиканти се включват напълно безвъзмездно, водени от убеждението, че качественото музикално образование изисква не само преподаватели и талантливи ученици, но и адекватна инструментална база.

Дарителската кампания за закупуване на концертния роял е инициирана от фондация „Солинария“, към която се присъединява и София Арт Институт. Кампанията се реализира чрез продажбата на билети за благотворителния концерт, както и чрез целеви дарения в Платформата.бг.

Концертният роял е фундаментален инструмент в музикалното образование, който позволява развитие на звуков контрол, динамика, артикулация и ансамблово мислене.

„Без роял от висок клас младите пианисти и инструменталисти работят в условия на компромис, които ги поставят в неравностойно положение спрямо техните връстници от други музикални центрове в страната“, посочват специалисти.

Наличието на професионален концертен роял ще даде възможност за пълноценно обучение, подготовка за конкурси, фестивали и кандидатстване в престижни академии, както и за създаване на качествени аудио- и видеозаписи – неизменна част от професионалния музикален път.

Ползите от тази инвестиция надхвърлят рамките на училището. Концертният роял ще бъде дългосрочен ресурс за културния живот на Бургас – за концерти, майсторски класове, гостуващи солисти и преподаватели, работещи при ясно определени професионални стандарти.

По този начин Бургас прави още една важна крачка към утвърждаването си като притегателен център за музикално и художествено образование.

Дарителската кампания ще остане активна до набирането на необходимата сума, като всички средства ще постъпват по специално открита целева сметка и ще бъдат използвани единствено за закупуването на концертния роял. В последните месеци вече се проведоха три събития в подкрепа на инициативата, а кампанията се развива успешно.

„Всеки дарител – независимо от размера на своя принос – става част от кауза, която ще остави траен отпечатък в културната история на Бургас и ще подкрепи поколения млади музиканти по пътя им към професионално израстване“, подчертават от фондация „Солинария“.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на:

https://epaygo.bg/3905784694

Целеви дарения могат да бъдат направени на:

https://platformata.bg/kultura-izkustvo/17275-2025-10-13-06-12-54