В събота на повече места в западните и северните райони ще има превалявания от дъжд. По най-високите планински части ще превалява сняг. Вятърът ще остане до умерен от юг-югозапад, с временно силни пориви на север от планините и в източните части от страната.

Температурите ще се повишат: минималните ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – предимно между 7° и 12°, малко по-високи на север от планините и в източните райони. За София минимална температура - около 1°, максимална - около 11°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното и ще продължи да се понижава.

Над планините облачността ще бъде значителна. Главно в Рило-Родопската област, а след обяд и по Стара планина ще има превалявания от дъжд, в местата с надморска височина над 1800 метра и от сняг.

Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра - около минус 0°.

От НИМХ издадоха жълт код са силен вятър в няколко района на страната.

Над Черноморието облачността ще се увеличи и през втората половина на деня ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен и силен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.