Интензивен е трафикът на границата със Сърбия, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на граничните пунктове и преходи със съседните държави е от 18:00 ч. днес.

Трафикът е интензивен на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина" за леки автомобили и в двете посоки, информират от „Гранична полиция“.

Поради протестни дейности и блокада от гръцките фермери ще има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция, се посочва в информацията на сайта на ГДГП.

На границата с Румъния трафикът е нормален на граничните преходи.

Нормален е и трафикът на граничните пунктове с Турция, както и с Република Северна Македония.