По данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 9 март 2026 година потвърдените електронни заявления за гласуване зад граница достигат 8300. Подадените през официалния сайт на институцията документи служат за съставяне на избирателните списъци и са основен критерий при окончателното определяне на местата и броя на секциите извън страната.

Най-голям интерес към предстоящия вот до момента се отчита във Великобритания, откъдето са постъпили над 2000 заявки. Германия и Испания следват с малко над 1000 подадени документа във всяка от държавите. Заявленията от избиратели в Съединените щати са 900, докато тези от Турция наближават 800.

За да бъде разкрита нова изборна секция извън списъка с автоматично образуваните, са необходими минимум 40 заявления за конкретно населено място. Крайният брой на локациите ще стане ясен след пълната обработка на постъпилата информация от сънародниците ни зад граница.

Подготовката за вота в чужбина протича на фона на приетите в началото на февруари рестрикции в Изборния кодекс. Народното събрание гласува таван от максимум 20 секции за държавите извън Европейския съюз, като в това решение не влизат дипломатическите и консулските представителства на България.

Промените засягат пряко държавите с най-много желаещи да гласуват в момента, каквато е Великобритания. По време на парламентарните избори през есента на 2024 година там функционираха 112 секции, които сега подлежат на сериозно редуциране. Бившият премиер Кирил Петков вече определи очакваното закриване на десетки места в Англия като предателство спрямо избирателите от всички политически сили.

Новият лимит ще промени драстично и организацията на вота в Турция, която традиционно генерира висока избирателна активност. Преди малко повече от година сънародниците ни там подадоха над 18 000 заявления, а впоследствие разкритите секции достигнаха 168. Сегашното ограничение ще намали изборните помещения в южната съседка близо осем пъти.

Анализатори на изборния процес предупредиха, че въвеждането на подобни ограничения непосредствено преди избори създава логистични пречки и може да подкопае доверието в институциите. Експертите отчитат, че таванът от 20 секции ще затрудни значително гласуването в страни с огромни територии като САЩ и Канада, което създава риск от сериозно напрежение в изборния ден.

След изтичането на крайния срок за подаване на електронните заявления, Централната избирателна комисия трябва да финализира списъците и да излезе с официално решение за точното разпределение и броя на всички места за гласуване зад граница.