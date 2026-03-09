Полицай от щата Пенсилвания е бил застрелян от шофьор, когото спрял снощи за пътна проверка, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на властите.

Капрал Тим О'Конър е бил убит, когато се е приближил към колата, а шофьорът е стрелял, докато е бил в нея. След това мъжът е излязъл от колата и се е самоубил, съобщи снощи на пресконференция в болницата Паоли в окръг Честър полицейският комисар на щата - подполковник Джордж Бивънс, без да разкрие самоличността на стрелеца.

О'Конър е бил женен и е имал малка дъщеря, съобщиха властите.

Полицаят е патрулирал, когато постъпило обаждане за автомобил със странно движение. О'Конър бил изпратен на мястото и малко след това съобщил, че е спрял колата на кръстовище в Уест Калн Тауншип, на около 72 километра западно от Филаделфия. „Това е последното, което чухме от капрал О'Конър“, каза Бивънс. Той не отговорил на радиоповикванията, а изпратените на мястото полицаи установили, че е убит.

Полицията и властите в окръг Честър разследват случая.