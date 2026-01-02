Януари започва с неочаквано меко, но ветровито време. На 2 януари атмосферното налягане ще продължи да се понижава, оставайки под средното за месеца, което вещае динамична атмосфера над страната. Очаква ни предимно слънчев ден, но със силни пориви на вятъра и леки превалявания в западните райони.

Ето подробната прогноза по региони:

Температурен скок: Къде ще бъде най-топло?

Въпреки че сме в сърцето на зимата, максималните температури утре ще достигнат приятните 5° до 10°. Сутринта ще остане студена с минимални температури между минус 5° и 0°, като най-мразовито ще бъде в котловините на Югозападна България.

В София термометрите ще показват около минус 3° в ранните часове, а през деня ще се покачат до около 5°.

Вятър и облачност: Внимание в Западна България

Денят ще започне със слънце, но следобед облачността ще се увеличи.

Валежи: Краткотрайни и слаби превалявания се очакват само на отделни места в Западна България.

Вятър: Ще духа умерен, а на места и временно силен вятър от югозапад. Поривите му ще допринесат за усещането за динамично време.

Условия в планините и по Черноморието

В планините: Идеални условия за туризъм в сутрешните часове с много слънце. Следобед в Рила, Пирин и Западна Стара планина ще превали слабо. Бъдете подготвени за силен вятър от запад-югозапад. Температурите на 2000 метра ще са около минус 4°.

По морето: Предимно слънчево и спокойно с температури между 7° и 9°. Морската вода е с температура 9°-11°, а вълнението ще бъде слабо (1-2 бала).

Астрономически данни за деня