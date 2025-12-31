Тежка катастрофа между два леки автомобила е станала преди минути на Покровнишко шосе в Благоевград, съобщава Struma.com. По първоначална информация единият автомобил се е обърнал по таван, а гледката на мястото на инцидента е изключително страховита.

Според първоначалната информация единият от автомобилите се е включил от Струмско, другият не го е видял, карал е с висока скорост и буквално го е смазал.

Екипи на пожарната са на място и режат ламарини, за да извадят пострадал човек, заклещен в единия от автомобилите. За съжаление, има и загинал мъж при инцидента.

Движението в района е силно затруднено, а на място има и екипи на полицията и Спешна помощ. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват.