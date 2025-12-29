По традиция във всички затвори и затворнически общежития в страната отбелязват коледните и новогодишните празници с различни мероприятия, творчески работилници, ателиета, конкурси и тържества, а събитията се провеждат и с цел да помогнат за ресоциализирането на затворниците, казаха за БТА от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН).

Тази година са създадени творчески ателиета и коледни работилници за изработване на коледни украси, картички и сурвачки. Организирани са конкурси за най-добре украсени спални помещения, за литературни произведения, рисунки и др. Подготвени са тържества. Провеждат се информационни мероприятия за запознаване на лишените от свобода с историята, традициите и обичаите на Коледа. Предвидени са и самодейни музикално-артистични програми.

Ще бъдат разрешени извънредни дати за свиждания с близките на лишените от свобода и задържаните, ще бъдат допуснати и допълнителни хранителни пратки, казаха от ГДИН.

В затворническото общежитие „Дебелт“ към затвора в Бургас е проведен „Затворът търси талант“. В инициативата взеха участие 28 лишени от свобода, които представиха своите умения и таланти. Победителите от трио „Железни стени“, спечелиха с автентично фолклорно изпълнение. Със съпровод на тъпан и гайда, триото изпълни песента „Ясен месец“ – химн на Странджа планина. Отличените са наградени с грамоти и символични награди, а всички участници са получили признание за положените усилия и ентусиазъм, казаха още от ГДИН.

От дирекцията допълниха, че сред официалните гости, освен ръководството и служители на затвора в Бургас, са били и представители на Наблюдателната комисия към Община Бургас, които за пореден път са изразизили своята подкрепа към инициативите, насочени към социализацията на лишените от свобода и подчертаха значението на подобни мероприятия за повишаване на самочувствието, дисциплината и креативността. Сред по-атрактивните прояви от ГДИн цитираха скеч с елементи на илюзия и фокуси, спортна дисциплина, както и изпълнения на коледари, които внесоха духа на българските традиции и празничност.