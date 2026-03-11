Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова в сряда за прекратяване на продължаващата война между САЩ и Израел с Иран, преди тя да ескалира и да обхване региона, подчертавайки, че дипломатическото решение остава "напълно възможно", ако му се даде шанс.

Говорейки на заседание на парламентарната група на своята партия в Анкара, Ердоган заяви, че Турция "търпеливо продължава усилията си да се върне на масата за преговори и да съживи дипломацията", предава Anadolu Agency.

Той добави, че предвид чувствителността на ситуацията, Турция говори предпазливо и предприема внимателни мерки, за да се защити от конфликтите около нея.

Държавният глава също така подчерта, че Турция не е безразлична към кризите в региона и не обръща гръб на приятели и братя в моменти на нужда.

Реджеп Тайип Ердоган каза, че Анкара предприема необходимите мерки срещу "кървавите сценарии, които се разиграват в нашия регион, по-специално сектантските конфликти".

Ердоган увери, че Турция не е сегрегирала хората в региона въз основа на секта или етническа принадлежност и никога няма да го направи.

"Ние отхвърляме разграниченията, основани на раса, секта, религия, език или произход. Нямаме религия, наречена "сунитски ислям" или "шиитски ислям". Имаме само една религия и това е ислямът", категоричен бе турският президент.