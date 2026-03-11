Най-добрият проект в страната, който касае комплексната педиатрична помощ - така нарече детската болница в Бургас спечелилият конкурса за директор на здравното заведение д-р Благомир Здравков. "Един от мотивите за решението ми е, че се изморихме да слушаме за национална детска болница. В Бургас бях изненадан за скоростта за това какво е изградено, но след като за региона това е приоритетен проект - го направиха. Влизайки в болницата аз и екипът ми трябва да анализираме свършеното до момента, за да заработи тя по най-добрия начин", заяви в "Денят започва" по БНТ д-р Здравков.



Той коментира събитията отпреди седмици в столичната педиатрия, когато напусна поста на неин директор. "Подадох оставка, защото аз и столичната педиатрия бяхме подложени на административен натиск от тогавашното ръководство на министерството, от нескончаеми проверки с повод и без повод, което спъваше работата", коментира лекарят.



Д-р Здравков обясни казуса с напускането на цял екип от 17 души лекари, медицински сестри и санитари, който си тръгна от столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев". "Възможност да останат им беше дадена - те отказаха. Говорят без имена и друга конкретика. Тази клиника беше създадена от мен през 2021 г. - поканих специалисти, разкрих щат, беше купено оборудване. Големият проблем бе след конкурс за доцент и се получи конфликт. Когато не казваш проблема, хвърляш петно върху всички. Не са им налагани финансови наказания, колеги със специалност получават по 4-5-6 хил. лв., а специализантите имат стипендии към заплатите си. Има дисциплинарни санкции - пушеха в лекарски кабинет и манипулационната - на територията на болницата не се пуши. Заявиха че отиват в "Пирогов", но колегите там протестираха срещу това. При встъпването на новия здравен министър той пое ангажимент с този проблем. Сега специализиращите лекари могат да се върнат в болницата, но на другите местата вече са заети - трябваше в максимално бързи темпове да попълним бройките. Разочарован съм, но оставям прекрасен екип в тази болница", допълни д-р Благомир Здравков