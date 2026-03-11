Със загуба в размер на 284 хиляди лева завършва 2025 г. държавното предприятие „Магазин за хората“, предаде БГНЕС, позовавайки се на данните от предварителния годишен финансов отчет за 2025 г.

Дружеството бе създадено през август 2025 г. от доскоро управляващата коалиция ГЕРБ, ДПС-НН, БСП и ИТН по настояване на Делян Пеевски със задачата да създаде държавна верига магазини в страната със стоки на български производители и търговска надценка не по-висока от 10%. За целта от бюджета за 2025 г. бяха отпуснати 10 млн. лв., а изхарчването им бе оправдано с обяснението, че така държавата ще ограничи спекулативното вдигане на цените на храните при въвеждане на еврото.

За първите пет месеца на съществуването си "Магазин за хората" е направило повече разходи, отколкото приходи. До момента дружеството е успяло да развие около 70 щанда с евтини стоки в търговските обекти на Централния кооперативен съюз в различни населени места в Пловдивско.

Направените до края на 2025 г. разходи са за 510 хиляди лева. От тази сума за персонал са изразходвани 147 хиляди лева, а за суровини, материали и външни услуги – 179 хиляди лева. А най-големият разход в размер на 184 хиляди лева е в графа "други".

Към 2 март 2026 г. разполагаемата сума по банковата сметка на „Магазин за хората“ е 4 773 992,83 евро или 9 337 118,40 лв.

От сайта на държавната фирма става ясно, че в момента планира да разшири мрежата си в области като Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян и Пазарджик. За целта "Магазин за хората" търси магазини-партньори, както и производители и доставчици на хляб, млечни продукти, колбаси, яйца, пакетирани и консервирани храни и други хранителни продукти.

При встъпването си в длъжност служебният земеделски министър Иван Христанов назначи анализ на дейността на "Магазин за хората", който да покаже дали има икономически и социален смисъл от този проект.