Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас, съвместно с Община Поморие, организират кръводарителска акция на 19 март 2026 г. (четвъртък), от 09:00 ч. до 14:00 ч. в читалище „Просвета 1888“ – Поморие.

Организаторите приканват всички, които се чувстват здрави и желаят да помогнат на човек в нужда, да се включат в кампанията.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години и да не е приемал никакви медикаменти поне 48 часа преди кръводаряването. Процедурата не трябва да се извършва на гладно, а дарителите трябва да са отпочинали и в добро здравословно състояние. След кръводаряването се препоръчва прием на повече течности и калорични храни. Цялата процедура по кръвовземане, включваща и попълване на въпросник, лекарски преглед, определяне на кръвна група и хемоглобин, продължава около 30 минути.

Количеството на дарената кръв се възстановява в рамките на едно денонощие, а качественото ѝ възстановяване – за 3 до 4 седмици.

Кръводаряването има и здравословни ползи, тъй като стимулира обновяването на кръвните клетки и засилва защитните сили на организма.

Дарителите получават два дни платен отпуск съгласно Кодекса на труда, както и достъп до резултатите от изследванията за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група.