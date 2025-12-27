Дете на 2 години и неговата 35-годишна майка са загиналите при тежкия инцидент между пътническия влак София – Бургас и каруца, преминаваща през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“. Трагедията се е разиграла днес преди обяд.

В каруцата са пътували пет или шестима души. Майката и детето са загинали на място, а останалите пътници не са пострадали. Конят също е невредим.

По първоначална информация семейството е било тръгнало да събира пластмасови туби от близкото сметище, за да си купи храна. Една от вероятните причини за инцидента е, че задната част на каруцата – т.нар. „опашка“ – е влязла в досег с влака.

Водачът на каруцата, Стефан Иванов – баща и съпруг на загиналите, разказа през сълзи:

„Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук – на 50 метра ли колко – тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха… Аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана.“

По случая е образувано следствено дело, като компетентните органи продължават работата по изясняване на всички обстоятелства около трагичния инцидент.