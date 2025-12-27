Две земетресения бяха регистрирани в България в рамките на един час, показват данните на Национален институт по геофизика, геодезия и география към Българска академия на науките.

Първият трус е отчетен около 10:22 часа с магнитуд 2,0 по скалата на Рихтер. Епицентърът му е бил в района на Рила, на приблизително 15 километра южно от град Долна баня.

По-рано през деня, около 9:08 часа, е регистрирано още едно земетресение с магнитуд 2,1 и дълбочина около 12 километра. То е било на около 13 километра от град Сърница.

Към момента няма данни за нанесени щети или пострадали, като и двата труса са били слаби и усетени само локално.