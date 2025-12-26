На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва празника Събор на пресвета Богородица. "Дойдете - подканя ни църквата на тоя ден, - да възпеем Спасителевата майка, която и след раждането пак се оказа Дева!".

Нарича се събор, защото това означава съборно общо богослужение. В деня след Рождество Христово – 26 декември, вярващите се събират, за да отдадат почит на Божията майка, родила Спасителя. Според народните обичаи празнуването продължава – хората си гостуват, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино.



На същия ден се чества и паметта на Свети праведни Йосиф, обручник на Света Дева, за живота на когото са запазени малко сведения.



Чества се също и паметта на Свети цар Давид като славен родоначалник на Исус Христос и на Свети Яков, брат Господен, пръв християнски епископ на град Йерусалим.



На този ден никой не трябва да работи.

Ден на бащата

Денят на бащата е празник, на който се чества бащинството и родителските грижи на мъжете, точно както на Деня на майката се чества майчинството.

Обикновено на този ден се правят подаръци на бащите и семейството празнува заедно през деня. В различните страни се празнува по различен начин и на различни дати. Денят на бащата съществува почти навсякъде по света в чест и прослава на настоящите и бъдещите бащи.



Според католическата традиция празникът се чества на деня на св. Йосиф, а в над 50 държави Международният ден на бащата се отбелязва на всяка трета неделя на юни. В България се чества на 26 декември.



26 Декември - На този ден празнуват всички с имената Дарина, Давид, Дацо, Дачо, Жозеф и Йосиф.

Дарина

Какво значи името Дарина?

Дарина е славянско име, което произлиза от думата дар, подарък.

Макар че в училище не се радва на особено висок успех, Дарина успява в живота, а затова и помага вродения чар, с който успява да омае хората.

Тези жени са умни и изключително хитри.

Дарина е упорита жена и предприема, каквото е решила, без да чуе мнението на другите.

Давид (означава - възлюбен)

Йосиф (означава - подарен)

На втория ден на Коледа Православната църква отбелязва празника Събор на пресвета Богородица. "Дойдете - подканя ни църквата на тоя ден, - да възпеем Спасителевата майка, която и след раждането пак се оказа Дева!".