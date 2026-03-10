Хитовият проект вече оглавява престижни класации във Великобритания, Франция, Бразилия и България





Бургаският изпълнител и автор Стефан Лалчев, който от години живее и преподава в един от най-елитните музикални колежи в Лондон, представи новия си сингъл „Won’t Let Go“

Още в деня на премиерата си емоционална балада с кинематографично звучене бе избрана за „Песен на деня“ от популярния британски бюлетин Record of the Day, който описва проекта като „изящен кинематичен поп със силно емоционално послание“.

Зад песента стои екип с впечатляващ международен опит.

Музикалният продуцент Jamie Sellers е работил по проекти на световни суперзвезди като Elton John и Ed Sheeran, а мастерингът е поверен на Mike Hillier, чието портфолио включва имена като Sam Smith, Bastille и RAYE.

Международната музикална преса също реагира изключително силно на проекта:

Plastic Magazine (Великобритания) го определя като

„магичен музикален момент, който е невъзможно да не обикнеш“.

Според IGGY Magazine (Франция) песента е „почти интимно признание – любовно писмо, което не винаги се осмеляваме да изпратим, но пазим в себе си“.

От Roadie Music (Бразилия) я наричат

„искрен кандидат за саундтрака на любовните признания по света“.

А Lost In The Manor (Великобритания) вижда в нея "история за силата да останеш верен на чувствата си, дори когато любовта изглежда недостижима“.

„Won’t Let Go“ вече получава сериозен радио ефир в различни държави, включително във Великобритания, Европа и САЩ, и постепенно достига до все по-широка международна аудитория. Само дни след премиерата си песента започна да се изкачва стремглаво и в българските музикални класации.

Самата композиция е емоционална поп балада с модерен и мащабен звук, изградена около силен и запомнящ се припев. Песента е посветена на хората, които обичат истински, но по една или друга причина не могат да бъдат с човека до себе си. Това е история за надеждата, търпението и вярата, че любовта си струва чакането.

Българската публика познава Стефан Лалчев още от първия сезон на „Music Idol“, където достига до финалната четворка. През 2008 г. печели и емблематичния конкурс „Бургас и морето“ с песента „Не знаеш“.

Днес той живее и твори в Лондон, където развива кариерата си като независим артист и активно работи върху авторска музика, която постепенно намира своята световна публика .