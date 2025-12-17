Фестивалът на роботиката FIRST® LEGO® League идва в Бургас с най-мащабното си издание досега! На 25-26 април в Конгресния център ще се впуснем в археологическия свят на сезон „Откритие“, където тайните на миналото ни отвеждат към иновациите на бъдещето.

Организатори на фестивала са Центърът за творческо обучение и Община Бургас.

Ето какво ви очаква:

- Състезание с роботи и иновативни решения за предизвикателствата в археологията, представени от отборите в дивизия “Challenge”;

- Изложение на LEGO проектите на най-малките откриватели от “Discover” и “Explore”;

- Научна изложба за подводни технологии и изследователски мисии;

- Интерактивни зони, демонстрации и работилници с археологическа тематика;

- Изложение на тематични LEGO модели от колекционерски клубове;

- Прожекции на филми за наземна и подводна археология;

- Презентации на български археологически експедиции и др.

Фестивалът е отворен за ученици, учители, родители и всички любители на LEGO, науката, технологиите и археологията, а входът е свободен!