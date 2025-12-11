С настъпването на празничния сезон Бургас се преобразява в истинска сцена под открито небе – с богата серия от концерти, които ще звучат до Нова година на площад „Тройката“. Концертите са с безплатен достъп за всички посетители и са част от традицията на Бургас да посреща празничния сезон с музика, радост и добро настроение.

Инициативата „Музикален Коледен Бургас“ стартира днес, 11 декември, на площад „Тройката“ от 18:00 часа с проекта „Ladies Sing The Beatles“ и участието на Самуел Мануелян project, които ще представят емблематични песни на легендарната група в ново и оригинално звучене.

„Музикален Коледен Бургас“ събира на едно място любими изпълнители, български артисти и разнообразие от музикални жанрове, за да сподели с гражданите и гостите на града празнично настроение, топлина и емоция. Инициативата включва 10 концерта, създадени по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

Музикален Коледен Бургас включва:

11 декември /четвъртък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Самуел Мануелян project

Lаdies Sing The Beatles

12 декември /петък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Vaicho‘S Trio

Yavi

13 декември /събота/

18:00 часа

Площад „Тройката“

„Горещ пясък“

Концерт – „Лисицата и котараците“

14 декември /неделя/

18:00 часа

Площад „Тройката“

FOUR

P.I.F.

18 декември /четвъртък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Музикален спектакъл на „Жестим“

Графа

19 декември /петък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Терпентина

Дичо

20 декември /събота/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Lemon box

Орлин Павлов

21 декември /неделя/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Scarlet

Ясен и приятели

27 декември /събота/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Силует

Владо Михайлов и група Rewind

28 декември /неделя/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Saudade project

Музикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад „Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.

Ето какво още предстои до Рождество Христово:

14 декември /неделя/

12:00 часа

Площад „Тройката“

ФА „Атанас Манчев“

17 декември /сряда/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Таралеща

21 декември /неделя/

12:00 часа

Площад „Тройката“

Оркестър „Жарава“

22 декември /понеделник/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Stiff Bones

23 декември /вторник/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Уикеда

25 декември /четвъртък/

14:00 часа

Площад „Атанас Сиреков“

Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“

26 декември /петък/

18:00 часа

Площад „Тройката“

Еуфория

27 декември /събота/

12:00 часа

Площад „Тройката“

Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"

Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.