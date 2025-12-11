С настъпването на празничния сезон Бургас се преобразява в истинска сцена под открито небе – с богата серия от концерти, които ще звучат до Нова година на площад „Тройката“. Концертите са с безплатен достъп за всички посетители и са част от традицията на Бургас да посреща празничния сезон с музика, радост и добро настроение.
Инициативата „Музикален Коледен Бургас“ стартира днес, 11 декември, на площад „Тройката“ от 18:00 часа с проекта „Ladies Sing The Beatles“ и участието на Самуел Мануелян project, които ще представят емблематични песни на легендарната група в ново и оригинално звучене.
„Музикален Коледен Бургас“ събира на едно място любими изпълнители, български артисти и разнообразие от музикални жанрове, за да сподели с гражданите и гостите на града празнично настроение, топлина и емоция. Инициативата включва 10 концерта, създадени по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС, схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
Музикален Коледен Бургас включва:
11 декември /четвъртък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Самуел Мануелян project
Lаdies Sing The Beatles
12 декември /петък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Vaicho‘S Trio
Yavi
13 декември /събота/
18:00 часа
Площад „Тройката“
„Горещ пясък“
Концерт – „Лисицата и котараците“
14 декември /неделя/
18:00 часа
Площад „Тройката“
FOUR
P.I.F.
18 декември /четвъртък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Музикален спектакъл на „Жестим“
Графа
19 декември /петък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Терпентина
Дичо
20 декември /събота/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Lemon box
Орлин Павлов
21 декември /неделя/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Scarlet
Ясен и приятели
27 декември /събота/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Силует
Владо Михайлов и група Rewind
28 декември /неделя/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Saudade project
Музикалната празнична атмосфера ще продължи с още концерти на площад „Тройката“, част от традиционната предколедна и коледно-новогодишна програма на Община Бургас, която цели да подари емоция и добро настроение за всички жители и гости на града.
Ето какво още предстои до Рождество Христово:
14 декември /неделя/
12:00 часа
Площад „Тройката“
ФА „Атанас Манчев“
17 декември /сряда/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Таралеща
21 декември /неделя/
12:00 часа
Площад „Тройката“
Оркестър „Жарава“
22 декември /понеделник/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Stiff Bones
23 декември /вторник/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Уикеда
25 декември /четвъртък/
14:00 часа
Площад „Атанас Сиреков“
Традиционен коледен концерт на ПФА „Странджа“
26 декември /петък/
18:00 часа
Площад „Тройката“
Еуфория
27 декември /събота/
12:00 часа
Площад „Тройката“
Жечка Сланинкова и оркестър "Странджа"
Очаквайте още кои артисти и изпълнители ще видите на големия Новогодишен концерт в празничната нощ на 31 декември.
0 Коментара