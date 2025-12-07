На тържествена сесия на Общински съвет – Царево, проведена днес по повод Никулден и празника на града, беше взето решение централният площад да носи името на един от най-обичаните български актьори – Стефан Данаилов. Решението е в знак на признателност към неговия принос към българската култура и многогодишната му емоционална връзка с региона.

В рамките на заседанието бяха удостоени и нови почетни граждани на Община Царево – личности с големи заслуги към обществото, прославили името на града в различни сфери.