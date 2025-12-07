Министерството на отбраната и Министерството на транспорта синхронизират действията си, за да окажат помощ на екипажа на танкера „Кайрос“, който се намира в акваторията край Ахтопол.

При проведен днес разговор между представители на ИА „Морска администрация“ и моряците на борда е станало ясно, че екипажът се нуждае от хранителни провизии и комуникационни средства.

В момента се подготвя доставката на необходимите продукти, като тя трябва да бъде извършена в рамките на деня. Координацията на операцията се осъществява от Морския спасително-координационен център.

Военноморските сили са в готовност да осигурят вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, който при необходимост да транспортира провизиите и комуникационните средства до танкера „Кайрос“.

Заради лошото време, екипажът не може да бъде евакуиран.