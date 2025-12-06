И община Царево задейства днес системата BG Alert, като там е за предстоящи интензивни валежи през нощта.

От Общината съобават, че към момента ситуацията на територията на община Царево е нормална.

Интензивни валежи в района на Странджа и село Изгрев от 130 л. кв. м. предизвикаха локални наводнения:

- с.о. Арапя, наводнени предимно незаконни обекти до поречието на реката и в земеделски земи, пътят за с. Лозенец е проходим;

- към момента е отворен и проходим републиканският път за с. Варвара. За кратко беше затворен, заради голямо количество вода на пътното платно, което се стича от извън урбанизирани територии.

- Наводнен е пътят зад в. с. Лозенец, заради вода идваща от главния път.

Дъждът намалява, реките и деретата са проводими и водата се изтича нормално.

През нощта отново са възможни силни валежи.

Шофирайте внимателно, продължава да се стича вода от горските райони.

Дежурните екипи са на разположение.

Обхождат се язовири и проблемни точки.