Около 15:35 часа на 4 декември 2025 г. на пътя между селата Блатска и Абланица е станало пътнотранспортно произшествие с микробус „Опел Виваро“, управляван от 18-годишен младеж от село Вълкосел.

По първоначална информация водачът се е движил с несъобразена с пътните условия скорост. При преминаване през десен завой той е загубил контрол над управлението, излязъл е вляво от пътното платно и се е ударил в електрически стълб.

В резултат на инцидента водачът и 17-годишен пътник са пострадали с разкъсно-контузни рани по главата.

Други двама 18-годишни пътници са с по-сериозни наранявания – съответно луксация на тазобедрената става и фрактура на раменна кост. Останалите четирима пътници са с натъртвания.

На шофьора са направени проби за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.