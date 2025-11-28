Община Бургас кани жителите и гостите на града да се присъединят към многобройните интересни събития, посветени на неговия празник – Никулден, който традиционно ще бъде отбелязан на 6 декември с богата културна, спортна, музикална и празнична програма.

Празничният ден, който ще премине тази година под мотото: „Всички празнуват Бургас“, ще започне в 08:30 часа с тържествена света литургия в храм „Св. Николай Чудотворец“ в ж.к. „Меден рудник“, отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Сутринта ще продължи със събуждащо плуване в студените води до Моста заедно с плувеца рекордьор в студени води Цанко Цанков, както и тренировки в 09:00 часа с олимпийския медалист и гимнастик Йордан Йовчев на открития фитнес до Централния плаж.

Ритуал по отдаване на почит и полагане на венци и цветя ще се проведе и пред паметника на големия дарител на Бургас – Александър Георгиев – Коджакафалията.

В 09:30 часа в Културен дом НХК ще се проведе тържественото заседание на Общински съвет – Бургас и ще бъдат обявени новите почетни граждани, след което празничната програма ще се премести на площад „Атанас Сиреков“, където в 10:30 часа ще се състои ритуала по издигане на националния, европейския и общинския флаг и молебен за благоденствието на града.

От 11:00 часа в градинката до Часовника ще бъде осветена Никулденската обредна трапеза, след което на няколко локации в града ще започне никулденски концерт и раздаване на традиционния никулденски рибен курбан – до Часовника, при Компаса, в парк „Велека“ в жк. „Изгрев“, в кв. „Крайморие“, КТК „Ченгене скеле“ и от 12:00 часа в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. „Меден рудник“.

Същевременно край Моста в Приморски парк ще се състоят демонстрации по ретро дайвинг с автентични костюми от 60-те години на XX век, организирани от клуб „Приятели на морето – Бургас“.

В 11:15 часа ще започне традиционното Литийно шествие в памет на загиналите моряци и рибари, което ще премине от площад „Атанас Сиреков“ по ул. „Алеко Богориди“ до Моста. В 11:45 часа край Моста ще се проведе и ритуалът в тяхна памет със заупокойна молитва.

През деня в 11:30 и в 13:45 часа бургазлии могат да присъстват и на две издания на live podcast „Рафи и Кито отговарят“.

От 12:15 часа на площад „Атанас Сиреков“ ще бъде направена традиционната Златна снимка на имениците, а веднага след нея – концертът „Като две капки… Владо“ с участието на двама от победителите в шоуто - Владо Михайлов & Rewind и Владо Зомбори.

В 14:30 часа е предвидена среща със Слави Панайотов – The Clasher.

Празничната програма продължава в 17:00 часа в Дружеството на художниците на ул. „Александровска“ № 22 с традиционната Никулденска изложба и връчване на наградите „Художник на годината“ и „Бург на годината“.

Кулминацията на празника ще бъде в 17:30 часа на площад „Тройката“, където ще се проведе големият празничен Никулденски концерт, по време на който ще бъдат включени светлините на коледната елха и поставено началото на коледните чествания. На сцената ще излязат Рафи Бохосян & Бенд и Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“.

