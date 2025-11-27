Бургас отново посреща декември с музика! Тази година Музикален Коледен Бургас на пл."Тройката" започва четири последователни вечери, изпълнени с легендарни хитове, съвременни артисти, авторски проекти и любими български групи. Концертите започват на 11 декември и ще донесат празнично настроение за всички меломани.

11 декември – „Ladies Sing The Beatles“ и Самуел Мануелян

Фестивалът стартира с вдъхновение от най-великата група в музикалната история. Ladies Sing The Beatles – проект на Ева Перчемлиева-Тъканова и Марияна Добрева-Велева – ще представи емблематични песни на Бийтълс в нови аранжименти, женски хармонии и силна емоция.

На сцената ще бъдат и музикантите Михаела Михайлова, Венцислав Велев, Атанас Миларов, Георги Русев, Борис Тъканов и Йордан Петков.

Към празничния старт се присъединява и Самуел Мануелян, полуфиналист от „Гласът на България“, който със своята група ще изпълни авторски песни и кавъри на любими банди.

12 декември – VAICHO’S TRIO и YAVI

Втората вечер е посветена на модерния поп, фънк и джаз.

На сцената първо ще излизнат VAICHO’S TRIO – фънки-джаз проект на Венцислав Велев в компанията на Георги Русев (бас) и Атанас Миларов (барабани).

След тях ще се качи YAVI, българо-белгийски изпълнител с впечатляващ глас и стил, ще представи своя характерен звук – смес от поп естетика и соул елементи.

13 декември – Милица Гладнишка и „Лисицата и Котараците“ и ГОРЕЩ ПЯСЪК

Третата концертна вечер е истинско музикално приключение.

Милица Гладнишка представя проекта си „Лисицата и Котараците“ – музикален спектакъл в стил „трубадури“, който преплита истории от големи литературни произведения с авторски композиции и разнообразни жанрове – от джаз и рок до фламенко, поп и реге.

На сцената ще са още Иван Велчев и Николай Воденичаров – Никеца, които със своите гласове и инструментални умения създават звуков „ураган“, от който трудно се излиза без дъх.

Вечерта ще продължи с обичаната бургаска група Горещ пясък.

14 декември – ПИФ и FOUR

Фестивалът продължава с един от най-обичаните български банди – ПИФ. Публиката ще чуе вечните „Приказка“, „Колело“, „Опус 4“, „Камбаните“ и още много любими песни.

Преди тях на сцената ще се качи бургаската група FOUR.

Организаторите обещават още дати и още изпълнители – подробностите предстоят.

Музикален Коледен Бургас 2024 – звук, емоция и празнично настроение!

Очаквайте и останалите изпълнители на откритата сцена на пл." Тройката " до 28 декември.