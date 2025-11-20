Зимно време се завръща на Балканския полуостров през следващите дни. Според последните прогнози на Meteo Balkans, на 18 и 19 ноември 2025 г. се очакват валежи от сняг и значително понижение на температурите, особено в западните и северозападните райони на региона.

Най-обилни снеговалежи се предвиждат в Динарските планини, където снежната покривка може да достигне между 15 и 25 см на надморска височина над 600 метра. Снежна покривка се очаква и в Централна и Северна Сърбия, макар че в по-ниските райони тя ще бъде символична – едва 1-3 см.

България ще остане относително по-защитена от най-студената въздушна маса. Очакваното застудяване у нас ще бъде значително по-слабо в сравнение със съседните държави. Прогнозите сочат предимно валежи от дъжд, което потвърждават и от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).