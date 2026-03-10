Административни и финансови санкции за родители, които не съдействат на училището или не осигуряват редовното присъствие на децата си, предлагат от Синдикат "Образование" към КТ „Подкрепа“. Това съобщи председателят на синдиката Юлиян Петров в предаването „Post FACTUM“ по БНР Варна.

Според него родителите са важен партньор в образователния процес, но когато липсва отговорност, трябва да съществуват механизми за мотивация, включително и санкции. Петров подчерта, че подобни мерки се основават на европейски и световни практики.

„Родителите трябва да носят отговорност, когато децата им нямат необходимото възпитание за спазване на правилата“,

Повече свобода за учителите

посочи той.

По думите на Петров учителите трябва да разполагат с по-голяма свобода в действията си, за да постигат по-добри резултати в обучението. Той смята, че държавата трябва да работи за повишаване на авторитета на учителската професия и да осигури по-голяма автономия на преподавателите.

Синдикалистът обърна внимание и на професионалното прегаряне сред учителите, като подчерта, че очакванията към тях са изключително високи, а професията е сред най-натоварените.

Предложения за промени в образованието

От Синдикат „Образование“ са представили пакет от предложения за реформи в образователната система, сред които:

промени в учебните програми

въвеждане на нов учебен предмет „Добродетели и религия“

връщане на оценките в началния етап

възможност учениците да повтарят първи клас

Предлага се също намаляване на броя на учениците в клас, както и отпадане на външното оценяване след четвърти и десети клас.

Според Петров тези идеи са част от по-широк пакет реформи, които се обсъждат след неприетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

Финансиране и учителски заплати

По думите му образователната система се нуждае от реформи, но и от национален консенсус за качеството на образованието и ролята на учителя.

Синдикатът настоява средствата за образование да достигнат поне 6% от Брутния вътрешен продукт, докато в момента са около 4%.

Очаква се и нов кръг преговори за увеличаване на учителските заплати, които по колективен трудов договор трябва да продължат да растат. Засега обаче подобни разговори не могат да започнат заради липсата на приет държавен бюджет.

Петров отбеляза, че служебното правителство трудно би могло да реализира дълбоки реформи в сектора, тъй като основните му задачи в момента са организацията на изборите и националните външни оценявания.