Полицията във Варна задържа 45-годишен мъж с 4,85 промила алкохол в кръвта – едно от най-високите отчети през последните месеци. Това съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

Инцидентът е станал преди минути в ж.к. „Владислав Варненчик“. Мъжът е управлявал фирмен товарен автомобил тип „баничарка“, когато е спрян за проверка. Техническото средство отчело почти фатално ниво на алкохол.

По данни на полицията водачът е с тежка история на нарушения: три пъти е лишаван от свидетелство за управление, има 7 акта, 7 наказателни постановления и два фиша.

Мъжът е задържан за 24 часа.

По-рано днес полицията съобщи и за друг случай на шофиране в нетрезво състояние – водач, преследван близо 100 километра, е заловен с 2,29 промила след самокатастрофиране край с. Ягнилово.