Един от най-големите електрофизиологични конгреси в Европа - Heart Rhythm Congress се проведе в Бирмингам, Англия от 5 до 7 октомври т.г. Престижната конференция е едно от най-значимите научни събития в Европа и обединява водещи учени, преподаватели и изследователи от Англия, САЩ, Австралия, Канада, Германия и др.

Единствен участник от България беше д-р Ивелин Коев от отделението по електрофизиология към Клиниката по кардиология на високотехнологичния болничен комплекс ,Сърце и Мозък’. Той представи научната си разработка на тема „Кривата на обучение при криоаблацията и pulsed-field аблацията“ – едни от най-актуалните технологии за лечение на предсърдно мъждене (AF).

„Изключително съм щастлив, че имах възможността да участвам за поредна година и да представя резултатите от нашето проучване относно кривата на обучение при криоаблацията и pulsed-field аблацията – едни от най-актуалните технологии за лечение на предсърдно мъждене (AF), които се използват и в ,Сърце и Мозък’ - сподели д-р Коев.

Конференцията имаше над 4000 участници от цял свят, които в продължение на три дни обменяха идеи, ценни клинични практики и иновативни технологии в сферата на електрофизиологията.