Временно е ограничено движението в изпреварващата лента при 220 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас поради пътен инцидент. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Оттам допълват, че трафикът се осъществява в активната лента и се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“.

Сигнал за катастрофата е получен днес следобед, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил. Няма данни за пострадали, нанесени са само материални щети.